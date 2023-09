Sospensione negoziati Ue per Monaco, Beccari: "Percorso di San Marino prosegue"

La sospensione delle trattative con l'Unione europea per Monaco "non incide sul percorso di San Marino che non avrà battute d'arresto". Ad assicurarlo è il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Si va avanti, dunque, come confermato, sottolinea Beccari, da Commissione Ue e dal vice presidente Sefcovic. Resta, dunque, l'obiettivo della conclusione entro l'anno. "Dispiace che Monaco si sia sfilata", aggiunge Beccari che ricorda le "sinergie" create negli anni con il Principato e con Andorra.

Tra i partiti, si registrano le prime reazioni nell'opposizione: Andrea Zafferani di Repubblica Futura si augura che questo non "indebolisca il potere contrattuale del Titano e di Andorra nella negoziazione di alcune salvaguardie". Nella maggioranza, all'interno di Npr, il segretario del Psd Gerardo Giovagnoli ha una diversa lettura: si dice non stupito della decisione di Monaco, visto il dibattito parlamentare interno al Principato sull'argomento, ma allo stesso tempo guarda alla possibilità di avere, invece, maggior ruolo negoziale, diventando i capofila nelle trattative.