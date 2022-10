Sostenibilità e nuove destinazioni: il turismo è senza vincoli e senza confini. Stretta la sinergia con San Marino Orfano del ministro Garavaglia, che si è dovuto trattenere a Roma, il TTG di Rimini ha fatto il punto su un settore in grande rilancio

Orfano del ministro Garavaglia, che si è dovuto trattenere a Roma, il TTG di Rimini ha fatto il punto su un settore in grande rilancio. Stretta la sinergia con San Marino. In attesa degli Stati generali del Turismo, che ci saranno a fine ottobre, in scena da oggi a Rimini TTG, SIA e SUN: fino a venerdì 2.300 brand espositivi, mille buyer dall'estero, 200 eventi.

Protagonista, sul palco della Fiera, il volto in trasformazione di un turismo senza più vincoli come vuole il tema conduttore dei tre saloni. Ma anche senza confini: la sinergia con San Marino sensibilmente più stretta. Alla cerimonia d'apertura, alla quale ha preso parte anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, confronto tra Corrado Peraboni, ad d'Italian Exhibition Group, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, Bernabò Bocca, Presidente Federalbeghi e Roberta Garibaldi, amministratore delegato Enit.

L'analisi dei dati turistici parlano di un ottimo andamento sul fronte flussi, ma il prezzo del del gas rischia di frenare il turismo nel 2023. Insieme al Segretario Generale del Ministero del Turismo il Segretario Pedini Amati ha partecipato ad un convegno organizzato dall'Associazione nazionale italiana bus turistici, “le ruote del turismo”, settore in ripartenza al quale il Segretario ha chiesto un' apertura dello statuto ad associati di aziende estere ma comprese nel territorio nazionale italiano.

Il valore della sinergia ribadito in un contesto, più generale, sullo sfondo di uno scenario internazionale delicato, che non deve dimenticare l'importanza di interlocutori e destinazioni giuste nel momento giusto: per Arabia Saudita ed Emirati Arabi l'alta stagione inizia tra pochissimo.

Nel video le interviste a Lorenzo Quinzi, Segretario Generale Ministero del Turismo e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il turismo.

