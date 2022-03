Sotto la lente del Governo nuovi allentamenti, mentre l'ISS ragiona sul post-emergenza

Dal 31 marzo l'Italia sarà tutta bianca: domani dal Consiglio dei Ministri è atteso il nuovo decreto post-emergenza che dovrebbe restituire ai cittadini un senso di normalità, almeno nel contesto della pandemia, dato che questa parola – in tempo di guerra – appare drammaticamente lontana. Arrivare ad un'estate senza restrizioni è obiettivo anche del Governo sammarinese che - virus permettendo - intende allargare le maglie prima della scadenza del 31 marzo. Si ragiona quindi su ulteriori aperture che da Palazzo anticipano “lievi”.

L'Usot le attende da almeno un mese, ricordano l'obbligo da parte dell'Esecutivo – definito nero su bianco all'articolo 8 dell'ultimo Decreto – di allentare le misure al verificarsi di determinate condizioni sanitarie, come l'occupazione della terapia intensiva sotto il 20%. Situazione in essere – rimarcano gli operatori turistici - dal 17 febbraio. Guardano all'Italia, tornata a ballare dall'11 febbraio. A San Marino ancora non si può: chiedono quindi risposte, per programmare l'attività ed organizzare la stagione.









E mentre il Governo valuta quali obblighi togliere prima del 31 marzo, esperti dell'ISS hanno attivato un tavolo per studiare le misure per la fine dell'emergenza. Non sarà un libera tutti: il Covid non è stato infatti sconfitto e quindi verranno mantenute le norme minime di salute pubblica per evitare il contagio, da parametrare - come già avvenuto nelle varie fasi della pandemia – all'andamento epidemiologico. Tra le ipotesi sul tavolo, ad esempio, quello di evitare la quarantena ai vaccinati senza sintomi.

Si ragiona anche sui luoghi dove mantenere la mascherina obbligatoria mentre, sul fronte della vaccinazione, il corpo sanitario ne ha chiesto l'obbligatorietà per la categoria anche dopo la fine dell'emergenza. Su questo tema, così come per il green pass, sarà la politica ad avere l'ultima parola.