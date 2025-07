Spazi per i giovani: DML preme per l'attuazione dell'Odg

Giovani senza spazi dedicati: DOMANI Motus Liberi esorta il Governo a dare attuazione all'ordine del giorno, presentato proprio da DML, che "chiama - precisano - ad un netto cambio di marcia: rinnovare strutture esistenti, aprirne di nuove, incentivare l’iniziativa privata in quest’ambito, e coinvolgere i giovani nella loro gestione. Non vogliamo elenchi di buone intenzioni, - rimarca Motus - ma un piano chiaro e realizzabile. I nostri giovani ce lo chiedono da tempo, è ora di dar loro risposte".