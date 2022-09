Spinelli: "Il grido d’allarme che viene dal terzo settore non può rimanere inascoltato" La candidata al Senato con Fratelli d’Italia, per due volte sindaco di Coriano, riporta al centro il tema sociale

Il grido d’allarme che viene dal terzo settore non può rimanere inascoltato. Ne è convinta Domenica Spinelli, sindacato di Coriano per due mandati e candidata al Senato con Fratelli d’Italia. “Le dimensioni dell’emergenza bollette si ampliano giorno dopo giorno – dice la Spinelli – dopo San Patrignano abbiamo appreso di quello che si sta verificando alla Papa Giovanni XXIII, problemi che peraltro saranno comuni a tutte le altre comunità che abbiamo sul territorio.

Giusto e sacrosanto che da parte dei loro responsabili vengano sottoposte a chi di dovere quelle che ormai sono divenute necessità insostenibili: con i costi di energia e gas alle stelle rischiano di venire meno servizi, essenziali per disabili ed anziani che vivono in regime di assistenza. Quello che sta succedendo è frutto anche di politiche sbagliate perché non sono state fatte delle scelte di contenimento di questo problema quando forse c’era il tempo per intervenire.

Ora, invece, è un susseguirsi di appelli e di richieste di aiuto acuito dalla crisi economica che travolge l’Italia e anche la nostra regione”. “Queste attività – prosegue la candidata di Fratelli d’Italia – per le quali noi amministratori ci dimentichiamo spesso della loro esistenza, svolgono un lavoro prezioso che non può essere messo in discussione o indebolito”. Alla vigilia della chiusura della campagna elettorale la candidata di Fratelli d'Italia ricorda gli argomenti forti che l'hanno caratterizzata, istanze future che legheranno Roma alla Romagna.

Nel video l'intervista a Domenica Spinelli, candidata per Fratelli d'Italia al Senato

