INCONTRI ISTITUZIONALI Sport e scuola, firmato protocollo con l'Italia, e spunta l'ipotesi servizio civile Se ne è parlato al doppio incontro tra i Segretari di Stato Lonfernini e Fabbri e i ministri Valditara e Abodi

Sport e scuola, binomio vincente in cui credono fortemente San Marino e Italia, tanto da sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa in merito. Il primo appuntamento i Segretari di Stato all'Istruzione e allo Sport, Teodoro Lonfernini e Rossano Fabbri, accompagnati dalle rispettive delegazioni e dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, lo hanno avuto col ministro dello Sport Andrea Abodi, col quale il rapporto è già avviato da tempo, tanto da avere l'opportunità di entrare nel merito delle varie questioni.

Emersa anche la suggestione di definire un accordo bilaterale per favorire il servizio civile dei giovani come forma di esperienza educativa e di crescita. La firma vera e propria del protocollo d'intesa è però avvenuta al ministero dell'Istruzione, insieme al padrone di casa, ministro Giuseppe Valditara. In questo modo potrà avvenire il reciproco riconoscimento delle procedure a sostegno degli atleti di interesse nazionale, impegnati nel loro percorso di istruzione. Tra i comuni obiettivi, incentivare le attività motorie e sportive anche come strumento di prevenzione delle malattie.

A margine della cerimonia istituzionale, un incontro su temi più strettamente politici tra il segretario di Stato Lonfernini, e il ministro Valditara, sempre alla presenza del Segretario di Stato Fabbri.

Nel video le interviste a Andrea Abodi, ministro dello Sport; Rossano Fabbri, Segretario di Stato allo Sport; Giuseppe Valditara , ministro dell'Istruzione; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione

