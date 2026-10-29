Sport: per usare "San Marino" nel nome, serve il via libera del Cons

In Consiglio oggi protagonisti i decreti. A partire da quello che vieterà alle associazioni, società o federazioni sportive di diritto sammarinese, di usare il nome di San Marino, senza l'autorizzazione del Cons. Sullo sfondo il caso del San Marino Calcio, che milita nel campionato di Eccellenza ed è legato all’imprenditore Emiliano Montanari, coinvolto in diverse vicende giudiziarie, pur senza condanne definitive. Il decreto introduce l’obbligo di ottenere dal Cons, l’autorizzazione a utilizzare denominazioni come “San Marino”, “Serenissima”, “Titano” e “Rsm” per società, federazioni e associazioni sportive. Il via libera potrà essere negato o revocato se l’utilizzo rischia concretamente di danneggiare l’immagine o gli interessi della Repubblica. In caso di mancato adeguamento sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro. Le realtà già esistenti avranno 90 giorni per presentare domanda. In aula il confronto ha coinvolto soprattutto il Segretario di Stato Rossano Fabbri e il Movimento Rete. Contrario il consigliere di Libera Luca Della Balda, già presidente del San Marino Calcio, che considera il decreto contra personam e ritiene che la vicenda del club non abbia danneggiato l’immagine del Paese. Approvato anche il decreto sulla depavimentazione, che punta a sostituire le superfici impermeabili non più necessarie con verde e aree permeabili, per favorire l’assorbimento delle acque piovane, ridurre il rischio idrogeologico e contrastare le isole di calore. Entro 60 giorni la Protezione Civile, con l’Aaslp, individuerà le aree pubbliche prioritarie. Per i privati prevista l’aliquota monofase agevolata al 5% per l’acquisto di alberi, arbusti autoctoni, sementi e zolle erbose destinati agli interventi. Tra i progetti citati, la riqualificazione di Piazzale Menicucci, di fronte all'ex carrozzeria a Galazzano, e quella del Parcheggio 6. Nel corso del dibattito il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha affermato che, nell'ambito della Pianificazione Strategica Territoriale, si partirà a breve con il piano di tutela idrogeologica, paesaggistica e storico-monumentale, sottolineando la volontà di tradurre in fatti concreti la visione ambientale del Governo. Approvato anche il decreto che definisce criteri e procedure per la costituzione, l’accreditamento e l’insediamento di istituti privati di istruzione superiore. Gli oneri relativi agli incarichi di valutazione e alle attività connesse saranno a carico dei richiedenti, evitando così ulteriori spese per il bilancio dello Stato. Quella odierna è stata l’ultima seduta al Centro Kursaal: dal 4 novembre il Consiglio tornerà a riunirsi nella sede naturale di Palazzo Pubblico.







