Spring Meetings, Gatti: “Il confronto con l'FMI utile ad orientare le scelte politiche”

Nel video, in collegamento da Washington, il Segretario alle Finanze, Marco Gatti

Il confronto a livello internazionale, i bilaterali con le delegazioni dei piccoli stati, davanti a sfide comuni importanti: con Andorra, accomunata dai negoziati per l'Associazione all'Unione Europea, ma anche lo scambio di esperienze, in particolare, con il Liechtenstein, coinvolta in un percorso per l'associazione al Fondo Monetario. Spring Meetings opportunità per San Marino, anche per una riflessione sui prossimi passi.

“E' stata occasione – spiega, in collegamento da Washington, il Segretario alle Finanze, Marco Gatti - per incontrare il team che segue la Repubblica e quindi fare il punto delle cose da fare, anche in preparazione del prossimo 'Article IV'”. San Marino appieno nel Fondo Monetario, dove i costi non superano però vantaggi e garanzie che ne derivano:

“Le preoccupazioni di tutti – riflette Gatti - sono i costi che l'appartenere a questo organismo i Piccoli Stati devono sostenere, che sono in termini non tanto monetari, ma in termini organizzativi, che poi si riverberano sui bilanci degli Stati. Però è anche vero che confrontarsi con questi organismi porta a migliorarsi, perché dover fornire i dati, sempre in maniera più puntuale e più analitica, impone all'amministrazione di ripensarsi, di riorganizzarsi e questo consente anche poi ai Governi di poter avere informazioni e dati che aiutano alle scelte politiche le scelte decisionali che la politica e i Governi devono poi prendere”

