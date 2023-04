Spring Meetings, Righi: “A Washington per cogliere opportunità, nel confronto”

Nel video, da Washington, il Segretario all'Industria, Fabio Righi

Incontri bilaterali e scambio di esperienze per mettere a fuoco il ruolo e il contributo di San Marino negli organismi, ma anche quali opportunità ne derivino, in un contesto che cambia. In questa direzione, il Segretario Righi incontra il Direttore Generale della Constituency a guida italiana, Matteo Bugamelli, a poche settimane dal Meeting tenuto proprio sul Titano.

“Devo dire – spiega in collegamento da Washington il Segretario all'Industria, Fabio Righi - che è stata un'occasione, ancora una volta, per poter analizzare come - ed è un aspetto che stiamo cercando di curare ormai da tempo - la Repubblica di San Marino può trovare una concreta collocazione all'interno della Banca Mondiale. Perché questi sono organismi assolutamente interessanti, in cui è importante esserci; ma sono anche organismi particolarmente grandi, in cui un piccolo Paese deve cominciare ad immaginare quale può essere il suo ruolo. Devo dire – prosegue Righi - che insieme abbiamo potuto analizzare diverse possibilità soprattutto perché – e si concentra anche su questo il dibattito di queste ore - la Banca Mondiale sta, di fatto, cambiando strategia, sta cambiando un po' faccia rispetto alle nuove esigenze che ci sono sul piano internazionale. Le politiche sono sempre state più o meno rivolte ai Paesi in via di sviluppo; lo saranno anche in futuro, ma con un ruolo molto più centrale dei Paesi sviluppati o di quelli che possono in qualche modo rappresentare un contesto ideale in cui sviluppare le soluzioni di cui il mondo ha necessità sui vari settori”.

Temi ad ampio spettro: si parla di cambiamento climatico, risorsa idrica, la sicurezza del settore agroalimentare in un dibattito internazionale “in cui San Marino – se pur piccolo – dice Righi - può giocare un ruolo importante”. A Washington rilanciati due eventi, allo studio già durante il Meeting del marzo scorso: a colloquio con il vice segretario dell'ICSID, si torna sul corso di formazione nel settore dell'arbitrato, da tenere sul Titano sotto l'egida di Banca Mondiale, per dare opportunità ai giovani professionisti, in testa, quelli del territorio. Ancora, ampio riscontro da Banca Mondiale, che ne valuterà il patrocinio, per la fiera di fine anno nel settore dell'aerospaziale, per aprire San Marino a nuove filiere. Occasioni, poi, nei bilaterali con Liechtenstein e Andorra: matura l'idea di un summit dei piccoli Stati con base a San Marino, per confrontarsi sulle traiettorie di sviluppo economico per una linea comune nel contesto internazionale.

“Credo siano giornate importanti – conclude Righi - in cui, oltre ad esserci spunti di lavoro, c'è anche l'occasione di avere un contatto diretto con i rappresentanti più importanti degli altri Paesi. Il fatto che San Marino abbia sempre di più la necessità di avere una dimensione internazionale, credo renda oltremodo importante essere qui e cercare di portare a casa quante più opportunità per il nostro Paese”.

