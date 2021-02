SEGRETERIA SANITÀ E RETE "Sputnik V in arrivo: è la strada indicata da Ciavatta". Basilare il contatto tra il capodelegazione a Strasburgo, Marco Nicolini e le controparti russe

"Sputnik V in arrivo: è la strada indicata da Ciavatta". Basilare il contatto tra il capodelegazione a Strasburgo, Marco Nicolini e le controparti russe.

La Segreteria di stato per la Sanità e RETE annunciano "l’arrivo nella Repubblica di San Marino del vaccino Sputnik V, con cui fronteggiare l’infezione da SARS-Cov-2 e guardare con fiducia al ritorno ad una normale esistenza per l’intera popolazione".

"Di produzione russa, - ricordano - è stato il primo ad essere brevettato ed ha un’efficacia, testata dalla più importante rivista scientifica al mondo, pari al 91,6% per la totalità dei casi e al 100% per i casi gravi. Già usato con successo in ventuno paesi del mondo – tra cui Argentina, Emirati Arabi e Ungheria – il vaccino si è distinto per l’assenza di effetti collaterali gravi o di media gravità su milioni di dosi inoculate.

[Banner_Google_ADS]



Per la Segreteria di Stato alla Sanità e il movimento, "la decisione di ricorrere allo Sputnik V appare originale e innovativa, ma è la strada indicata dal Segretario Roberto Ciavatta una volta acclarato come gli accordi stretti nell’estate del 2020 con l’Italia non sarebbero stati rispettati a causa del forte rallentamento nella produzione.

Per far arrivare il vaccino in tempi brevi, dato il ritardo sul principio della vaccinazione anti Covid-19, si è dimostrato di basilare importanza l’ottimo rapporto di RETE con il proprio gruppo politico di Strasburgo e il contatto tra il capodelegazione Marco Nicolini e le controparti russe, nonché il supporto della Segreteria degli Esteri in ogni fase dell’approvvigionamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: