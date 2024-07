Squadra e programma di Governo; i Segretari di Stato in pectore illustrano le priorità

La seduta si è aperta con un vivace comma comunicazioni, in cui ha avuto ampio spazio il tema giudiziario, anche alla luce della recente sentenza di primo grado del processo “Caso Titoli”, con le condanne del finanziere Confuorti, di ex membri della vigilanza di Banca Centrale e dell'ex direttore di Banca Cis Daniele Guidi. Sensibilità differenti, talvolta, anche tra le componenti della neo maggioranza.

Poco prima delle 12 l'apertura del comma sulla presentazione del programma di Governo e la nomina del Congresso di Stato. Su proposta della Reggenza, concesso alle opposizioni un aumento dei tempi di intervento, per un maggior equilibrio con quelli, raddoppiati, assegnati ai Segretari di Stato designati. Proprio questi ultimi, i primi, a prendere la parola: tutti hanno rimarcato l'importanza dell'Accordo di Associazione con l'Ue, in vista della firma.

Teodoro Lonfernini, che avrà Istruzione e Cultura, come deleghe principali, ha auspicato collegialità nel Governo e condivisione in maggioranza, superando le differenze ideologiche, per il bene comune. “Con buona probabilità – ha detto - sarà l'ultimo dei miei impegni da congressista”. La parola chiave dell'intervento di Andrea Belluzzi, che si accinge ad assumere la guida della Segreteria agli Interni, è stata “tempestività”, quindi rapidità decisionale ma anche formazione e miglioramento del rapporto coi cittadini, anche attraverso la digitalizzazione. Sottolineata l'importanza dell'annunciata commissione per le riforme istituzionali. Matteo Ciacci, designato alla Segreteria al Territorio, ha citato tra le direttrici del suo mandato, il Prg, le opere pubbliche, interventi sulla viabilità, soluzioni al problema casa. Mariella Mularoni, che continuerà l'incarico alla Segreteria alla Sanità, ha confermato l'impegno verso la realizzazione del nuovo Ospedale, così come quello di ridurre le liste d'attesa, potenziando anche la medicina territoriale. Espresso rammarico per essere l'unica donna in Congresso di Stato. Rossano Fabbri, Segretario all'Industria in pectore, ha preannunciato misure per eliminare la discrezionalità nel sistema concessorio che dovrà lasciare spazio a procedure amministrative e interventi a tutela del diritto d'autore. Alessandro Bevitori, designato al Lavoro, ha ringraziato il predecessore per il passaggio di consegne e l'ottima performance con una invidiabile disoccupazione al 2%. Ha invitato inoltre ad abbandonare, nel dibattito politico, la logica dello specchietto retrovisore concentrando le energie nel cogliere le tante potenzialità inespresse. Nel pomeriggio previsti gli interventi degli altri Segretari di Stato designati.