SSD: Festa della Libertà rinviata al 31 luglio

“Le iniziative culturali, politiche e di spettacolo potranno essere tutte recuperate mercoledì 31 luglio a partire dalle 19 sempre al Parco Ausa di Dogana”. Così Sinistra Socialista Democratica. La Festa della Libertà – organizzata in collaborazione con ReS – è insomma solo rimandata, a causa del maltempo che ha caratterizzato il weekend. Momento clou sarà l'”avvio del progetto politico nato fra Civico 10, ReS ed SSD, che si presenta al pubblico lanciando i suoi 4 obiettivi strategici: imprenditoria giovanile, ambiente, cultura, diritti”. Ospiti del dibattito – si legge in una nota – saranno anche “altri esponenti della sinistra sammarinese; in particolare è stato rivolto l'invito ad un esponente del Mis, ad uno di Md e al Consigliere Gian Carlo Capicchioni”.