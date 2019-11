Ssd rilancia il rapporto con il Pd: "Noi interlocutori del partito a San Marino"

Sinistra socialista democratica punta sul rapporto con il Partito Democratico e sulla collaborazione con i territori vicini. Ieri sera a Domagnano l'incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore al bilancio dell'Emilia Romagna, Emma Petitti, e il segretario del Pd regionale, Paolo Calvano. "Siamo stati identificati - dice il segretario di Ssd, Alessandro Bevitori - come unico interlocutore per il partito a San Marino". Bevitori esprime soddisfazione per il fatto che il Partito Democratico sia ora al Governo. Questo, spiega, può facilitare la risoluzione di problemi. Tra le questioni trattate, il caso targhe, con l'impegno degli ospiti a risolvere la situazione, spiega sempre Bevitori. Poi il tema del lavoro, la viabilità e l'istruzione. In merito alla sanità, si è parlato di come efficientare costi e servizi. Tra i ragionamenti anche la volontà di creare un'"area di interesse nel Montefeltro": una realtà con valori comuni, tra arte, paesaggio e cultura, per proporsi al pubblico.