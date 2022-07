Stabilizzazione precari PA, Tonnini: “Verso una gestione del personale efficiente, snella, attenta al merito”

Un Codice di Condotta per i membri del Governo: lo annunciano nell'analizzare il report Greco sulla conformità di San Marino rispetto alla prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e pm, che ha evidenziato – dice il Segretario agli Interni, Elena Tonnini - "la portata storica della riforma della giustizia", ma anche la tensione della politica alla trasparenza, prima nel lavoro condiviso da tutta l'Aula verso il Codice di Condotta dei Consiglieri, e ora nello stilare il Codice anche per l'esecutivo, anticipando “in maniera proattiva – dice – il prossimo ciclo di monitoraggio sui Governi centrali". L'attenzione va poi all'accordo di stabilizzazione dei precari della PA, che – spiega – "si inserisce in un percorso già avviato", richiamando, tra gli altri, il decreto sulla copertura dei profili di ruolo e la mobilità interna, per rendere la gestione del personale più efficiente e attenta al merito: “L'accordo - spiega la Tonnini - si inserisce in questo contesto, dal momento in cui viene preso atto del meccanismo automatico di stabilizzazione che era inserito nel decreto 86. Viene poi rafforzato e confermato il percorso dei concorsi, in cui l'amministrazione è profondamente impegnata per fare in modo che nel tempo non si crei altro precariato”.

Due elementi innovativi, poi, in due allegati, che porteranno le parti a sedersi di nuovo al tavolo già in luglio, tenendo come orizzonte il rinnovo del contratto PA: “L'allegato 1, per la definizione del cosiddetto 'Nuovo regime'. Se ne parla da oltre 10 anni, ma non sono state mai create le condizioni per sedersi al tavolo e ragionarne. Secondo allegato: la conferma anche per i docenti rispetto all'introduzione del sistema dei concorsi per il tempo indeterminato”.

Il Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi ne specifica gli obiettivi, nel riconoscere la bontà del lavoro e del confronto fra le parti: avere per la scuola modalità di reclutamento in linea con il resto della PA, ma soprattutto sostenere la già alta professionalità dei docenti, dai quali dipende la qualità della scuola sammarinese.