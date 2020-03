Stagnazione economica: NPR chiede alla politica atteggiamento costruttivo

Alla luce della situazione attuale Noi Per la Repubblica invita forze ed istituzioni politiche ad abbandonare ogni tentativo di strumentalizzazione e di assumere un atteggiamento riflessivo e fiducioso. "La tutela della salute pubblica- scrivono- deve essere perseguita lontano da ogni emotività secondo criteri medici e scientifici". Lo sforzo politico deve essere rivolto agli aspetti economici della crisi. A tal proposito NPR annuncia di essere impegnata nel monitoraggio degli effetti economici in Repubblica in collaborazione con le associazioni economiche.

