Stefania Craxi a San Marino per incontri istituzionali e politici Prima tappa nella sede del Partito dei Socialisti e Democratici che ha invitato la Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato

Stefania Craxi a San Marino per incontri istituzionali e politici.

La Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi in visita sul Titano su invito del Psd: prima tappa, l'incontro in mattinata con i vertici del partito, nella sede di Murata, per un momento di saluto e confronto. Visita che prosegue poi alla Parva Domus per un colloquio con il Segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi.

Nel pomeriggio, alle 17.30 al Teatro Titano, ci sarà invece la presentazione dell'ultimo libro dell'Onorevole Craxi, insieme a Fabrizio Cicchitto, che presenterà a sua volta la sua ultima pubblicazione. In occasione della visita sul Titano, Stefania Craxi siglerà anche il Protocollo di Intesa sulla cooperazione parlamentare tra la Commissione Consiliare Affari Esteri di San Marino e la Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato Italiano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: