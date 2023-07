COMMISSIONE ESTERI Stefania Craxi in visita a San Marino a settembre Al primo appello non raggiunto il numero legale. Opposizioni all'attacco sulle residenze fiscali non domiciliate. Emersa la necessità di fare chiarezza sul caso giudiziario che ha coinvolto il Segretario di Stato Federico Pedini Amati

Si è riproposto anche in commissione esteri il problema del numero legale e la riunione è potuta cominciare regolarmente solo al secondo appello. In comma comunicazioni il Segretario di Stato Luca Beccari ha informato l'aula sulle ultime attività di politica estera, compresa la firma dell'accordo contro le doppie imposizioni con il Regno Unito, il primo con un grande Paese del G7 che non sia l’Italia. Annunciata, per fine agosto, la convocazione di una commissione mista per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, mentre è in corso di definizione la visita in Repubblica a settembre della presidente della commissione Esteri alla Camera, Stefania Craxi. Opposizioni nuovamente all'attacco sulle residenze fiscali non domiciliate. Emersa inoltre la necessità di fare chiarezza sul caso giudiziario che ha coinvolto il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per il quale il pm ha recentemente chiesto l'archiviazione.

