Stefania Craxi: “nessuna resistenza da parte dell'Italia” al percorso di integrazione europea del Titano

Sentiamo Stefania Craxi, Luca Lazzari e Andrea Belluzzi

Visita odierna determinata anche da ragioni che trascendono l'attuale ruolo istituzionale di Stefania Craxi. Prima tappa, non a caso, alla sede del PSD; dove è stata accolta come amica autentica, visti i legami profondi fra il Partito e l'esperienza politica incarnata dal Partito Socialista italiano. “Anche negli anni in cui ci furono frizioni tra l'Italia e San Marino – ha spiegato - il legame tra Partito Socialista di Craxi e il Partito Socialista sammarinese fu forte, e tenne – anche in quel momento di frizioni – i legami fra le due Repubbliche”.

Stefania Craxi si è detta “molto contenta” che oggi il PSD sia al governo. Con i vertici del Partito si è parlato di politica, dei rapporti fra i due Paesi, del percorso di integrazione europea di San Marino. Stefania Craxi – sulla scia della presa di posizione della Farnesina - ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco, dopo le news da Andorra circa presunte resistenze di Roma. “Non c'è nessuna resistenza da parte dell'Italia – ha rimarcato -, il Ministro Tajani sostiene con forza il percorso” del Titano.

All'ospite una serie di omaggi; anche per porre l'accento sulla figura del padre: Bettino Craxi. Ovvero l'uomo – ha sottolineato dal canto suo il Segretario del PSD – che ha “incarnato il primato della politica”. “Da quando la politica – ha spiegato Luca Lazzari - è stata sopravanzata da altri poteri, a San Marino, così come in Italia, così come in Europa, le cose non sono andate meglio”.

Stefania Craxi si è anche fermata alla Parva Domus, per un incontro informale con una delegazione di Governo e l'Ambasciatore Colaceci; prima di recarsi presso la sede diplomatica italiana. Una visita che “sottolinea in maniera forte – ha dichiarato il Segretario di Stato Belluzzi - l'importanza del rapporto” che l'Onorevole Presidente Craxi ha con San Marino. Momento centrale della visita la prevista firma - nel pomeriggio - di un protocollo di intesa sulla cooperazione parlamentare fra le Commissioni Esteri di San Marino e Italia. E ciò dopo un'udienza privata con i Capi di Stato.

A chiudere la giornata un appuntamento di rilevanza culturale. Alle 17.30, al Teatro Titano, Stefania Craxi e Fabrizio Cicchitto presenteranno i loro ultimi libri: "All'ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti", e "Controcorrente: una storia liberalsocialista".



Nel servizio le interviste a Stefania Craxi (Presidente Commissione Esteri e Difesa Italia), Luca Lazzari (Segretario PSD) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Interni)