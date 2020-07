Stefano Bonaccini: “il rapporto con San Marino uscirà rafforzato dai difficili mesi che abbiamo alle spalle”

Sentiamo Stefano Bonaccini e Luca Beccari

“Ho avuto molto piacere di venire e avere questo ottimo confronto con il Governo sammarinese”. Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna, al termine dell'incontro con una delegazione dell'Esecutivo, composta dai Segretari Beccari, Ciavatta, Lonfernini, Righi e Pedini Amati. Si è discusso, in particolare, della possibilità di modificare accordi e protocolli esistenti; e questo rafforzando le sinergie in più ambiti: dal lavoro transfrontaliero all'industria, fino alla formazione. E poi un'attenzione particolare al turismo: settore colpito duramente, in questo periodo. “Deve tornare ad essere un pilastro della nostra economia”, ha detto Bonaccini. Annunciato un incontro, a breve, tra il Segretario Pedini Amati e l'Assessore regionale al Turismo. Si è ragionato poi sulla possibilità di estendere la cooperazione in campo sanitario; già intensificata – del resto – nel periodo dell'emergenza.

Soddisfazione, da parte di Stefano Bonaccini, per il conferimento dell'onorificenza del grado di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. In precedenza il colloquio con il Segretario agli Esteri, primo atto della visita. Si punta ad un aggiornamento dell'accordo di cooperazione tra San Marino ed Emilia-Romagna proprio per includere progetti ad oggi non ricompresi. Lo sguardo, dunque, è rivolto al futuro; nella consapevolezza di come la già ottima collaborazione in atto debba essere potenziata, per risollevarsi, insieme, dalla crisi innescata dal Covid.

Infine ci si è postati a Palazzo Pubblico, dove Stefano Bonaccini è stato ricevuto in Udienza privata dalla Reggenza. Insieme al Presidente della Regione, anche questa volta, gli Assessori all'Ambiente, al Bilancio e allo Sviluppo economico; oltre all'Ambasciatore d'Italia Cerboni. Quindi uno scambio di omaggi. E non è mancato un colloquio informale tra Bonaccini e il Segretario di Stato Canti.

Nel servizio le interviste a Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna) e Luca Beccari (Segretario di Stato agli Esteri)