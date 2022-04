CONGRESSO DI STATO Stefano Canti: in dirittura d'arrivo la “Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile” Ieri, a Faetano, una prima presentazione del documento alla cittadinanza. Il Segretario al Territorio – nell'odierna conferenza stampa del Congresso – ha auspicato un'ampia condivisione da parte della politica

Diversi gli input. Come la realizzazione di due laghetti nella zona di Gorgascura, ed una piccola centrale idroelettrica; per rispondere alle esigenze – sempre più impellenti, visto il quadro internazionale - di una maggiore autonomia idrica ed energetica. Si tratterebbe di recuperare – e al tempo stesso ridimensionare fortemente - un vecchio progetto dell'AASS, all'epoca considerato impattante. Ma non solo; si guarda anche ai pozzi di captazione, e alla riscoperta delle antiche cisterne di Città, quantomeno per l'irrigazione di parchi e campi. Articolata, ambiziosa, la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile: il cui prologo fu la Voluntary National Review presentata all'ONU. Si è quasi giunti alla stesura definitiva, ha annunciato il Segretario Canti. “Il documento è aperto”. Diverse le declinazioni della sostenibilità: efficientamento energetico, trasporti, agricoltura biologica. Quanto alla gestione dei rifiuti, a breve dovrebbe essere disponibile la relazione sulla strategia di raccolta. Progetti che in vari casi hanno riflessi sull'urbanistica; da qui la necessità di un'integrazione con il nuovo Piano Regolatore. Toccati in conferenza stampa vari argomenti. Come la prima partecipazione del Titano a “Terra Madre” Salone del Gusto di Torino: vetrina internazionale per le eccellenze enogastronomiche di San Marino. Canti ha infine rivelato il via libera, del Congresso, ad un PdL della Segreteria relativo al divieto di utilizzo in territorio di fuochi d'artificio.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti

