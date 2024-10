“Stesse radici, nuovi orizzonti”: il Psd a Congresso nel segno della compattezza

Nel video l'intervista a Luca Lazzari, Presidente Psd.

Partito compatto, volti nuovi, esperienza consolidata: il Psd si presenta rafforzato al Congresso, il 44° dalla fondazione e il 4° dall'unificazione. 26 e 27 ottobre al teatro Titano: due giorni di riflessione e momento organizzativo cruciale, sotto il titolo “Stesse radici, nuovi orizzonti”, specchio del "percorso che abbiamo seguito e che intendiamo seguire in futuro - spiega il presidente Luca Lazzari -, in perfetta sintesi tra radici storiche profonde, attaccamento ai valori e ad un progetto politico “di cui ha saputo reggere il peso”, accanto ad una forte presenza sulla scena internazionale.

“Il partito oggi è al centro” - scandisce Silvia Cecchetti - “un'onda positiva” che rinasce dal successo elettorale, “tornando ad essere protagonisti nel panorama politico sammarinese”, e già tradotta in Consiglio nei primi mesi di legislatura, “segno tangibile di unità, collaborazione e dello stesso spirito di squadra con cui ci presenteremo al Congresso” - dicono.

“Sono settimane di grande impegno per l'organizzazione – aggiunge il Capogruppo Matteo Rossi -, sul tavolo la revisione dello statuto, il regolamento e il tesseramento che andrà avanti fino all'apertura dell'assise, senza la smania della “conta” ma in ragione dell'inclusività come parte integrante della nostra azione". Un Congresso spartiacque, dunque, tra la fine della precedente e l'inizio della nuova legislatura, "che sarà fondamentale – precisa poi - per mettere a terra le visioni per le quali negli anni il partito si è speso”.

Sullo sfondo, infatti, l'orizzonte europeo che presuppone una “nuova architettura di partito”, per imprimere la necessaria accelerazione verso il cambiamento dettato dall'accordo di associazione con l'Ue. “Bisogna innestare la marcia superiore, anche i partiti devono essere in grado di affacciarsi al contesto europeo – osserva il segretario Gerardo Giovagnoli - producendo una politica con risvolto internazionale. Prepararsi è doveroso”.

Impulso anche al ricostituito movimento Giovanile, attivo in ambito europeo e sempre più coinvolto nelle scelte e dinamiche di partito. “Speriamo che il nostro impegno venga riconosciuto – afferma Alice Casadei Menghi – e la fiducia in noi giovani si dimostri ben riposta”.

