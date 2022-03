RELAZIONI BILATERALI Storica visita in Gran Bretagna della Reggenza

Si apre oggi la visita della Reggenza a Londra. I Capitani Reggenti terranno una serie di incontri con le più alte cariche istituzionali del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accompagnata dai Segretari di Stato agli Esteri, Beccari e al Lavoro, Lonfernini, e dal Presidente della Commissione Affari Esteri, Paolo Rondelli, la Reggenza si intratterrà con il Primo Ministro, Boris Johnson. Sul tavolo dell'importante colloquio bilaterale non solo le relazioni tra i due Paesi ma anche i temi di stretta attualità politica, legati al particolare e drammatico momento storico. Argomenti che saranno al centro anche degli incontri con i vertici dei due rami del Parlamento: Lord John McFall, Barone di Alcluith, Presidente della Camera dei Lords e Sir Lindsay Hoyle, Presidente della Camera dei Comuni.

In programma anche l’incontro con Lord Andrew Parker of Minsmere, Lord Chamberlain, Ministro della Real Casa e rappresentante della Regina Elisabetta, che a causa del Covid non potrà essere presente. Nel corso della visita ufficiale a Londra, la Reggenza si intratterrà a colloquio anche con altre personalità politiche di spicco della politica come l'On.le Theresa May, già Primo Ministro Britannico; l'On.le Jeremy Hunt, ex Ministro per gli Affari Esteri; Mr. Tom Tugendhat, Presidente della Commissione Affari Esteri; il Cav. Andrew Rosindell MP, Presidente del Gruppo di Amicizia Interparlamentare sammarinese con il Regno Unito (APPG) e i Presidenti di alcune Commissioni parlamentari.

La visita dei Capi di Stato rafforzerà ulteriormente gli ottimi rapporti che già intercorrono tra i due Paesi, e che negli ultimi anni hanno registrato una significativa intensificazione, riaffermando i valori comuni sui quali si fondano i due Paesi. Una pietra miliare nella storia delle relazioni tra i due Paesi, che risalgono al 1899.

