Strage Via D'Amelio, Canti su Borsellino: "Faro per chiunque si adoperi per costruire una società giusta"

Memoria e Giustizia: San Marino rende omaggio al Giudice Borsellino, a 33 anni dalla strage di Via D'Amelio. "Un monito perenne e un faro luminoso che continua a guidare chiunque si adoperi per la costruzione di una società giusta, - afferma il Segretario di Stato per la Giustizia. "Il sacrificio di queste figure eroiche - continua Stefano Canti - è un lascito che travalica i confini nazionali, un richiamo universale alla responsabilità e alla integrità, principi che San Marino custodisce - conclude - e promuove con fermezza nella propria architettura istituzionale e sociale".