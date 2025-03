Strasburgo: "Dare più potere alle Giunte di Castello"

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ha approvato all'unanimità a Strasburgo il rapporto su San Marino, redatto in seguito alla seconda visita di monitoraggio dello scorso settembre. Il documento riconosce i progressi compiuti rispetto alla precedente valutazione, tra cui il rafforzamento del principio di sussidiarietà, il miglioramento delle consultazioni con le autorità locali e il finanziamento della manutenzione. Apprezzate anche l’estensione del diritto di voto ai residenti stranieri nelle elezioni amministrative e le maggiori opportunità di cooperazione internazionale per le Giunte di Castello. Tuttavia, il report evidenzia anche alcune criticità, come l’autonomia decisionale delle Giunte, ancora limitata, risorse finanziarie insufficienti e un’eccessiva supervisione amministrativa.

Il Congresso ha inoltre raccomandato a San Marino di firmare e ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sull’autonomia locale. Alla 48ª sessione dell’assemblea ha partecipato per San Marino il Segretario di Stato agli Affari Interni – con delega ai rapporti con le Giunte - Andrea Belluzzi che si è impegnato a trasmettere il Rapporto ai Presidenti della Commissione per le riforme istituzionali. Ha ribadito l’impegno del governo nel rafforzare le autonomie locali e nel promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadini.

Sottolineata l’importanza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, che garantisce un sistema sanitario gratuito e accessibile a tutti, e il ruolo cruciale della società civile, con sindacati e oltre 180 associazioni attive. Belluzzi ha anche citato il decreto delegato dello scorso 2 settembre che valorizza il contributo delle Giunte di Castello nelle attività di Protezione Civile, cultura e volontariato. Prima di congedarsi, ha incontrato il Presidente del Congresso, Marc Cools, per approfondire future collaborazioni.