CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI Strasburgo: "Dare più potere alle Giunte di Castello" L'assemblea ha approvato all'unanimità il report su San Marino. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha ribadito l’impegno del governo nel rafforzare le autonomie locali e nel promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadini

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ha approvato all'unanimità a Strasburgo il rapporto su San Marino, redatto in seguito alla seconda visita di monitoraggio dello scorso settembre. Il documento riconosce i progressi compiuti rispetto alla precedente valutazione, tra cui il rafforzamento del principio di sussidiarietà, il miglioramento delle consultazioni con le autorità locali e il finanziamento della manutenzione. Apprezzate anche l’estensione del diritto di voto ai residenti stranieri nelle elezioni amministrative e le maggiori opportunità di cooperazione internazionale per le Giunte di Castello. Tuttavia, il report evidenzia anche alcune criticità, come l’autonomia decisionale delle Giunte, ancora limitata, risorse finanziarie insufficienti e un’eccessiva supervisione amministrativa.

Il Congresso ha inoltre raccomandato a San Marino di firmare e ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sull’autonomia locale. Alla 48ª sessione dell’assemblea ha partecipato per San Marino il Segretario di Stato agli Affari Interni – con delega ai rapporti con le Giunte - Andrea Belluzzi che si è impegnato a trasmettere il Rapporto ai Presidenti della Commissione per le riforme istituzionali. Ha ribadito l’impegno del governo nel rafforzare le autonomie locali e nel promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadini.

Sottolineata l’importanza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, che garantisce un sistema sanitario gratuito e accessibile a tutti, e il ruolo cruciale della società civile, con sindacati e oltre 180 associazioni attive. Belluzzi ha anche citato il decreto delegato dello scorso 2 settembre che valorizza il contributo delle Giunte di Castello nelle attività di Protezione Civile, cultura e volontariato. Prima di congedarsi, ha incontrato il Presidente del Congresso, Marc Cools, per approfondire future collaborazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: