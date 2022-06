Strasburgo: diritti umani, democrazia, lotta al razzismo, sicurezza tornano al centro del Consiglio d'Europa

Sentiamo Mariella Mularoni in collegamento

Piatto ricco di temi forti alla III sessione 2022 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra questi, il ruolo dei partiti politici nella promozione della diversità e dell'inclusione per una società non razzista, le recenti sfide alla sicurezza in Europa e il relativo ruolo del Consiglio d'Europa, casi segnalati di prigionieri politici nella Federazione Russa, le conseguenze umanitarie e la migrazione legate all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la protezione e l’accoglienza alternativa per i minori migranti e rifugiati non accompagnati, oltre alla prevenzione e alla lotta contro l'antisemitismo in Europa.

L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la giustizia e la sicurezza per le donne, la comunicazione online e la libertà di informazione, la lotta alle malattie prevenibili con vaccini e servizi di qualità, l'abbattimento del volo MH17, il monitoraggio delle elezioni presidenziali in Serbia, la continua necessità di ripristinare i diritti umani e lo stato di diritto nella regione del Caucaso settentrionale.

Dal Consigliere Mariella Mularoni, in delegazione per San Marino con Marica Montemaggi e Gerardo Giovagnoli, il punto sulla sessione.

“Finalmente si torna in presenza dopo lo stop a causa della pandemia. Finalmente si torna a parlare di diritti umani, democrazia, di lotta al razzismo, di discriminazioni: temi che richiedono estrema attenzione. Ed il tema dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina non monopolizza più il Consiglio d'Europa. Tra i momenti salienti, un panel di altissimo livello e un dibattito sul tema, “Come difendere la sicurezza democratica e qual è il ruolo del Consiglio d'Europa”, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e Ministro della Difesa irlandese, Simon Coveney, Presidente di turno del Comitato dei Ministri del CoE, e il Segretario Generale del Consiglio d'Europa (prossima oratrice ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti il 1° ottobre 2022), Marija Pejcinovic Buric. Questa mattina - prosegue Mariella Mularoni - ci siamo confrontanti su come rafforzare la democrazia in Europa, un concetto da sempre importante per l'attività dell'organismo che con i suoi 46 membri rimane il garante dello stato di diritto per un dialogo inclusivo, una risposta sostenibile e moderna alle sfide per la sicurezza che ci minacciano ogni giorno. Nell'ambito di questo dibattito è arrivata dai vari Paesi membri una proposta di risoluzione per organizzare un vertice dei capi di Stato - il quarto vertice nella storia di questo organizzazione – per rafforzare il concetto di democrazia. E noi parlamentari, ben consapevoli che le minacce alla nostra sicurezza sono significative, abbiamo un ruolo importante da svolgere nel prevenire i conflitti attraverso il dialogo e dimostrando il nostro impegno alla resilienza democratica.

Nell'ambito del dibattito che si è tenuto nella commissione per l'uguaglianza e contro la discriminazione è stata lanciata una piattaforma parlamentare per i diritti delle persone LGBTI in Europa. Si tratta di una rete interparlamentare che si occuperà di vari temi e promuoverà eventi in collaborazione con i Parlamenti nazionali per sensibilizzare sui diritti LGBTI”.