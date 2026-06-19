Stretta sui 'furbetti' nel commercio auto: registro digitale e fidejussione

La seduta si è aperta in mattinata con la prosecuzione dell'esame del decreto sul contratto di collaborazione in ambito sportivo, che va a regolamentare un settore che sino ad oggi ha operato secondo prassi e consuetudini. L'obiettivo è duplice: tutelare da una parte chi svolge attività sportiva e offrire alle organizzazioni sportive uno strumento in armonia con l'ordinamento della Repubblica. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza ricevendo tuttavia, negli interventi, anche l'apprezzamento dell'opposizione.

Via libera anche all'inasprimento delle sanzioni del Codice della Strada per la guida in stato d'ebbrezza. I conducenti professionali non potranno avere tasso alcolemico superiore a zero, durante l'esercizio della professione: la sanzione per i trasgressori è di natura penale. Per la recidiva della guida senza patente o senza il certificato di abilitazione professionale, previsto il sequestro del veicolo e la successiva confisca.

Rf, con Antonella Mularoni, ha criticato il susseguirsi di interventi spot in materia richiamando la mancata attuazione di un tavolo per la modifica organica del codice, annunciata in passato dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi. Il Segretario Fabbri ha dato ragione alla consigliera Mularoni, affermando che il Governo deve rispettare l'impegno preso. Ratificato all'unanimità anche il decreto con le disposizioni sul commercio dei veicoli, alla luce di fenomeni distorsivi che hanno interessato il settore, con l'apertura di diversi procedimenti giudiziari per truffa, sia in Italia che a San Marino. Il decreto introduce dunque strumenti più efficaci di controllo. Elemento centrale è l’istituzione di un registro digitale, tenuto dalla Camera di Commercio, che consente la tracciabilità di tutti i veicoli fin dal loro ingresso in territorio. Il sistema incrocia dati su visto merci, adempimenti fiscali e immatricolazioni, garantendo aggiornamenti costanti.

Vengono inoltre rafforzati i controlli per prevenire importazioni temporanee improprie o compravendite irregolari. L'altro punto cardine del decreto è la fideiussione bancaria, per gli operatori, da 200mila euro, a tutela degli obblighi verso lo Stato. Il provvedimento è stato sostenuto anche dall'opposizione: recepito un emendamento di Rete per portare da 100 a 200 euro, la sanzione pecuniaria per l'irregolare o incompleta compilazione dei dati del registro.

Dopo la disponibilità offerta da tutti i gruppi per la procedura d'urgenza, l'aula in chiusura di seduta ha avviato l'esame il pdl per l'attivazione dell'Istituto di Istruzione e Formazione Professionale. L'articolato verrà votato nella seduta di lunedì prossimo.









