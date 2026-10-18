Studenti a San Marino, DML: individuare subito i siti e accelerare gli interventi

Domani - Motus Liberi accoglie con favore la ricognizione delle camere per gli studenti avviata dalla Segreteria di Stato per il Territorio, ma chiede di passare subito ai fatti con tempi certi e un piano operativo concreto. L'aumento degli iscritti all'Università di San Marino rende urgente la realizzazione di alloggi dedicati e a prezzi accessibili.

Secondo il partito, garantire canoni sostenibili per gli universitari consentirebbe anche di alleggerire la pressione sul mercato generale delle locazioni, a beneficio delle famiglie e dei residenti sammarinesi. D-ML suggerisce di valutare prioritariamente il recupero di strutture dismesse e immobili abbandonati, specialmente nelle zone di Murata, Borgo Maggiore e Città, senza trascurare gli altri Castelli.

Il partito richiama quindi le proprie proposte sul riutilizzo ad uso sociale degli edifici privati sfitto o abbandonati da anni, anche attraverso strumenti basati sull'interesse pubblico. Trattandosi di interventi strutturali complessi che richiedono tempi tecnici d'esecuzione, Motus sottolinea che il fattore tempo è decisivo: ritardare l'individuazione dei siti rischia di prolungare l'emergenza abitativa. Per questo si chiede al Governo di accelerare il passo per dare risposte concrete a studenti e cittadini.







