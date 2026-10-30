Studenti in hotel e residence: San Marino gioca d'anticipo con ciò che ha, in attesa dello studentato

L'Ateneo cresce, la domanda di alloggi aumenta e San Marino cerca risposte nel patrimonio ricettivo esistente. Due strutture aprono la strada a una soluzione sperimentale, con l'obiettivo di ampliare la rete dell'accoglienza. Lo studentato resta un progetto all'orizzonte, ma gli studenti hanno bisogno di un tetto adesso. E allora San Marino prova a trasformare l'ospitalità turistica in accoglienza universitaria. Camere d'albergo e residence come intervento ponte tra l'emergenza di trovare alloggio e la soluzione strutturale ancora da realizzare.

Il primo passo è concreto, anche se per ora sulla carta: due lettere di intenti, sottoscritte con l'Hotel Idesign di Murata e il Residence San Marino Antica Repubblica di Dogana Bassa. Due strutture vicine alle principali sedi universitarie, individuate nell'ambito di un lavoro congiunto tra Segreterie di Stato al Territorio, all'Istruzione e al Turismo e Università di San Marino.

La formula prevede camere singole e doppie per incentivare la permanenza anche di chi arriva da fuori confine. Per la mobilità interna entrerà in gioco il servizio di trasporto a chiamata SMUVI, mentre i contratti saranno stipulati direttamente tra studenti e strutture ricettive. Una risposta pragmatica, dunque, in attesa dello studentato previsto dalla legge 87 del 2026 sulla Pianificazione Territoriale Strategica. Ma anche un banco di prova sul campo: le lettere di intenti dovranno sfociare in una successiva convenzione tra strutture, Ateneo e Segreterie competenti.

Restano ancora da definire elementi decisivi come il numero effettivo dei posti letto disponibili e le tariffe applicate. «È il risultato di un lavoro di squadra tra Governo e Università, che ringrazio particolarmente», sottolinea il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci. Lo definisce un “primo passo”, da verificare insieme all'Ateneo, con l'obiettivo di allargarlo ad altre strutture. La partita è aperta. Altri operatori hanno già manifestato interesse, mentre l'invito si estende a strutture ricettive e proprietari immobiliari di tutta la Repubblica, con una corsia preferenziale per Città, Borgo Maggiore e Serravalle.

Il riferimento per le nuove adesioni è l'Università stessa. La sfida, del resto, va oltre il reperimento di qualche stanza. Un Ateneo attrattivo deve garantire il diritto all'abitare, accompagnando la didattica con collegamenti efficienti e servizi dedicati. In attesa dei cantieri dello studentato, San Marino gioca d'anticipo con ciò che ha, con una scommessa: trasformare una soluzione provvisoria in un primo tassello di una rete stabile di accoglienza universitaria.







