Sul progetto Conservatore e Riformista Domani Motus Liberi incontra la Dc

Domani Motus Liberi incontra la Dc RF incalza la maggioranza sulla sanità: "Oggi è l'ultimo giorno di Bevere o comincia una lunga prorogatio?". Psd e Libera rivendicano i risultati raggiunti

Per il Presidente di Domani Motus Liberi Lorenzo Forcellini Reffi, quello con la Democrazia Cristiana “E' stato un incontro molto positivo, in un clima cordiale e disteso”. Prosegue dunque il percorso avviato da Dml per dare vita ad una aggregazione conservatrice e riformista. “Ci vuole comunanza di visione – prosegue Forcellini Reffi – per fare il bene del paese e i nostri capisaldi sono: infrastrutture strategiche, sviluppo economico, politiche sociali e politica estera”. Un percorso, quello di Dml, che guarda all'interno, così come all'esterno con il riconoscimento quale 'global partner' dell'Ecr, il Partito dei Conservatori e Riformisti Europei.

Sul fronte maggioranza, intanto, Libera e Psd, rimarcano i risultati raggiunti, dall'inizio della legislatura. Il partito guidato da Giulia Muratori, rivendica in particolare il pdl sull'emergenza abitativa, l'apertura delle relazioni diplomatiche con la Palestina, la riduzione del minimo contributivo, lo sviluppo del settore cinematografico e del diritto d'autore, le linee di politica sanitaria inclusa la riorganizzazione della medicina territoriale, l'innalzamento del 'tetto' per le residenze atipiche. La direzione del partito guidato da Luca Lazzari, definisce positivi, in particolare, i risultati delle ultime settimane e cita il progetto di legge per lo sviluppo, il miglioramento del codice sulle successioni, il prossimo completamento dello strumento Icee, l’avvio del processo di riforma delle istituzioni, il progetto di legge sulla doppia cittadinanza ma anche l’ordine del giorno approvato in Consiglio che impegna il Governo a ridurre le liste d’attesa per visite ed esami specialistici, realizzare un hospice e una struttura di lungodegenza.

Repubblica Futura, intanto, proprio sulla sanità incalza la maggioranza e in una nota afferma che, si dice che oggi sia l'ultimo giorno di Bevere, come direttore generale Iss o il primo dei tanti giorni di prorogatio in attesa di definire uno dei dossier più scottanti alla base dell’intesa di governo sul quale Libera ha puntato tanto in termini di credibilità politica. “Perché Bevere debba andare via, ancora francamente non l’abbiamo capito” scrive Rf che, citando le lunghe liste d'attesa e sistemi di prenotazione ancora farriginosi e obsoleti, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, chiede provocatoriamente: “basta cambiare il direttore Generale Iss” per far funzionare la sanità?"

