EMERGENZA Sul tavolo del Congresso di Stato il decreto ristori in dirittura d'arrivo

Settimana decisiva. Con ogni probabilità il decreto ristori verrà emesso entro venerdì. Il Governo ha riunito nuovamente il tavolo economico, partecipato dai tecnici dei vari dipartimenti delle Segreterie: 'confidiamo di aver riaggiornato alcuni criteri in funzione di necessità avanzate dalle parti' – si è detto. Approfondimento sui dati per dare equo supporto alle esigenze reali di attività che si trovano in stato di crisi causa Covid. Il Governo ha richiesto alle varie realtà economiche estrema serietà nel riuscire a trasferire in maniera analitica ai vari uffici i numeri della crisi. Per l'Esecutivo, “tutto tempo prezioso per riuscire a concedere ristori in maniera puntuale”.

Aiuti che verranno conferiti a scaglioni, dal 55% e oltre per quelle attività che più hanno sofferto il peso delle limitazioni; settore dell'accoglienza in primis, dunque alberghi e tour operator. Tra i parametri considerati: fatturato, andamento economico, la capacità di generare reddito e di rispondere ai propri impegni finanziari, il grado di accesso agli ammortizzatori sociali come la CIG.

Capitolo Vaccini: il Governo apprende con soddisfazione l'interesse che anche a livello internazionale la situazione del Titano sta suscitando: a fronte del forte impegno profuso, l'auspicio è che i rapporti con l'Italia, l'Ue e le varie diplomazie del mondo portino al Paese ciò che preme di più in questo momento a garanzia di una vera ripartenza.

Richiami anche al confronto con il Fondo Monetario Internazionale: "missione a distanza ma capace di dare un quadro molto completo del sistema Paese dopo un anno difficile come il 2020".

