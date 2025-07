CONFRONTO Sul tavolo dell'Ufficio di Presidenza il tema delle dimissioni del giudice Mazza A giugno, con una lettera inviata alla Reggenza, il giudice di terza istanza penale rinunciava al suo incarico

All'ordine del giorno della convocazione un unico punto: comunicazioni della Reggenza. Il tema affrontato oggi in Ufficio di Presidenza era delicato, riguardava le dimissioni del giudice di terza istanza penale Oliviero Mazza. La notizia, risalente a giugno, era stata data dall'Informazione, che scriveva di una lettera inviata dallo stesso Mazza ai Capi di Stato in cui il giudice manifestava la volontà di lasciare il proprio incarico, ricoperto da novembre del 2020. Dimissioni con effetto immediato confermate dal Segretario alla Giustizia Stefano Canti pochi giorni dopo, durante la conferenza stampa del Governo, assicurando che non ci sarebbero stati ritardi nella macchina della giustizia né la prescrizione di procedimenti in corso. Ma quella lettera che il quotidiano ha definito “pesantissima” c'è chi vorrebbe renderla pubblica anche se la separazione dei poteri – è stato ribadito in Udp - impone che sia il Consiglio Giudiziario l'organo che per legge è tenuto a trattare le dimissioni.

