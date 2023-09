ITALIA - SAN MARINO Sul Titano il Sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli: focus su accordo Ue e visita di Mattarella Tra i temi del confronto: la questione italiani residenti all'estero. Previsto anche un incontro con il Comites

Sono giorni di particolare assiduità nei rapporti tra San Marino e Italia. Oggi sul Titano la visita del Sottosegretario italiano agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. Ad accoglierlo in Repubblica, al suo arrivo, l'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri. Un primo confronto cordiale per fare il punto sui temi aperti, di comune interesse e non solo, tra i due Stati.

Quindi a Palazzo Begni l'incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Al centro il percorso di San Marino per la firma entro l'anno dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea; è stata naturalmente ricordata la visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in programma a San Marino nel dicembre prossimo. “Sono qui – ha detto l'Onorevole Silli - a fare da apripista". E ha portato i saluti anche del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando in tempi brevi anche una sua visita sul Titano.

Al centro del confronto anche la questione degli italiani residenti all'estero: nel pomeriggio Silli sarà accompagnato nella sede del Comites per poi raggiungere la SIS di Gualdicciolo, azienda che impiega numerosi cittadini italiani.

La mattinata si è conclusa con l'udienza dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini a Palazzo Pubblico.

La visita del Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli è solo l'ultimo di una serie di contatti con le istituzioni italiane che si sono intensificati nell'ultimo periodo: fa seguito infatti alla presenza lo scorso agosto sul Titano del Vicepremier Matteo Salvini e di recente della Presidente della Commissione Esteri, Stefania Craxi. Solo ieri invece presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze ha incontrato il Viceministro Galeazzo Bignami per parlare del rilancio dell'Aeroporto Rimini – San Marino “Federico Fellini”.





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: