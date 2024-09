Sul Titano la console Usa a Firenze Ballard, tra incontri istituzionali e con la cittadinanza

La prima tappa sul Titano è a Palazzo Begni: la console generale Usa a Firenze, Daniela Ballard, viene ricevuta dal Segretario agli Esteri Luca Beccari. Presenti anche i titolari delle Finanze, Marco Gatti, e dell'Industria, Rossano Fabbri. Il padrone di casa ha ringraziato il Consolato per il servizio reso alla Sala del Castello di Acquaviva: per un giorno i cittadini sammarinesi con doppia cittadinanza hanno potuto espletare le pratiche consolari, come il passaporto, direttamente in territorio.

Durante l'incontro, tra i temi la crisi in Medio Oriente, con il percorso di riconoscimento della Palestina, e l'Accordo di Associazione con l'Ue. La console, da parte sua, ha confermato l'attenzione degli Stati Uniti verso la Repubblica, ribadendo la volontà di continuare il proficuo lavoro anche sul piano bilaterale.

Nel pomeriggio la Ballard si è recata nella sede di Domagnano della Fratellanza San Marino – America: ad accoglierla la vicepresidente dell'associazione Loredana De Biagi e due membri del direttivo, Letizia Gasperoni e Margaret Fabbri. Sul tavolo l'attività della Fratellanza, che dà supporto a circa 600 soci cittadini americani per passaporto, pensioni e assistenza al voto delle presidenziali. La console ha ribadito il forte legame che lega Usa e Titano, sottolineando l'importanza delle tradizioni americane.

Particolarmente interessata all'evento proposto dalla Fratellanza nel 2022: il primo San Marino Lincoln day, per ricordare la lettera scritta dal presidente americano il 7 maggio 1861 in risposta ai Capitani Reggenti, Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani. La Fratellanza continua a promuovere e a ricordare l’evento storico, esponendo le lettere, custodite presso l’Archivio di Stato, per almeno 2 settimane nell’atrio di Palazzo Pubblico.

