VERTICE Summit dei piccoli stati d'Europa in Lussemburgo Riuniti i presidenti dei nove parlamenti. Presenti per San Marino Oscar Mina - capodelegazione - e Michele Muratori. Al centro dei lavori: turismo sostenibile, cybersecurity, minacce alle istituzioni democratiche

In svolgimento nel Gran Ducato del Lussemburgo la 16esima Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dei Piccoli Stati d'Europa. Con San Marino, rappresentata dai consiglieri Oscar Mina - capodelegazione - e Michele Muratori, presenti i presidenti dei Parlamenti di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtestein, Malta, Monaco, Montenegro oltre ai padroni di casa di questa sedicesima conferenza del Lussemburgo.

Tre i grandi temi al centro dei lavori. Il primo, il turismo sostenibile: “Tutti i presidenti dei parlamenti - dichiara Oscar Mina – hanno ribadito come il turismo sostenibile favorisca la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse socio-culturali e ambientali e permetta di rilanciare il territorio e la sua comunità puntando sulle peculiarità”. Il secondo tema di confronto, la sicurezza informatica: “Rafforzare la diplomazia informatica nei piccoli stati – riferisce Mina – promuovendo un cyberspazio aperto, libero stabile e sicuro, in cui i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto, siano pienamente rispettati a beneficio, della stabilità sociale, della crescita e dell'integrità di società libere e democratiche”. Terzo tema della conferenza, la minaccia alle istituzioni democratiche: “ Noi abbiamo ribadito la nostra posizione e cioè che la Repubblica di San Marino – conclude Mina – vive di istituzioni democratiche e intende conservarle per lungo tempo”. In mattinata l'incontro delle delegazioni con il Granduca Enrico di Lussemburgo.

