Superamento precariato, Lonfernini: “Forte consenso, premiato il dialogo” Il Segretario per l'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini interviene sull'accordo per il nuovo modello di reclutamento dei docenti. L'affluenza ha visto alle urne oltre la metà degli aventi diritto, con una approvazione pari al 65%

Superamento precariato, Lonfernini: “Forte consenso, premiato il dialogo”.

“Un accordo che segna un passaggio politico e strategico di primaria importanza per la stabilità istituzionale e per il futuro delle nostre generazioni - è la reazione del Segretario per l'Istruzione, Teodoro Lonfernini. “Abbiamo voluto dare certezze e dignità al corpo docente, superando le precarietà del passato con una visione moderna, equa e al passo con i tempi". Ringrazia i sindacati per il confronto costruttivo, il Dipartimento Istruzione e la Direzione della Funzione Pubblica, ma soprattutto la comunità dei docenti: "Il forte consenso espresso premia un metodo basato sul dialogo e sulla responsabilità condivisa" - dice -, ricordando "una trattativa articolata e complessa, non per una contrapposizione tra le parti, bensì per la comune volontà di individuare un sistema equilibrato che tenesse conto del presente e delle sfide future del mondo scolastico".

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