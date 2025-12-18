Superato lo stallo in aula, Bilancio verso l'approvazione in seduta serale

Dopo un estenuante tira e molla e diversi tentativi falliti di mediazione per evitare tempi di approvazione interminabili della legge di Bilancio — appesantiti dai 151 emendamenti presentati dall’opposizione — maggioranza e minoranze hanno infine trovato un accordo per un’accelerazione dei lavori, che potrebbe portare già in serata al via libera definitivo della manovra.

I partiti di opposizione hanno accettato di ridurre drasticamente il numero degli emendamenti, in cambio dell’accoglimento di alcune proposte ritenute qualificanti. Un primo emendamento, a firma Repubblica Futura, sulla residenza economica per i giovani imprenditori, era già stato approvato nella serata di ieri. In base all’intesa raggiunta, verrà inoltre approvata la norma che introduce un sistema di alert a tutela dei lavoratori: al terzo mese consecutivo di mancato versamento dei contributi previdenziali scatterà una segnalazione automatica. Accolta anche la proposta di dimezzare il pagamento delle rette per i centri estivi, ampliando il periodo di riferimento dalla fine di un anno scolastico all’inizio di quello successivo.

Domani Motus Liberi ha ottenuto l’esenzione totale, per il 2026, dell’imposta di registro sui contratti di locazione per gli under 40, oltre alla riduzione della stessa imposta sulla prima casa per i divorziati che ne avevano già beneficiato in precedenza da coniugati. Prevista anche l’eliminazione della voltura, sempre per gli under 40, sia in coppia sia single.

Rete, dal canto suo, ha visto accogliere l’aumento di 50 mila euro degli stanziamenti destinati ai giovani ricercatori, la rivalutazione degli assegni familiari in base all’indice Istat e uno specifico finanziamento per favorire l’accesso di Tribunale e Forze di polizia ai migliori database internazionali, utili a verificare la solidità e l’affidabilità degli investitori esterni.

L’accordo per velocizzare l’iter della manovra comprende infine la definizione condivisa di un ordine del giorno, ispirato in larga parte a emendamenti di Rf e proposte di Motus Liberi, per il riordino urbanistico di San Marino Città. Al centro, l’ipotesi di una struttura multifunzionale in piazzale Giangi, attualmente adibito a parcheggio. Intesa bipartisan anche sulla stesura di un progetto di legge volto a eliminare la riprensione come pena minima per il reato di molestie sessuali, giudicata una sanzione eccessivamente lieve.









