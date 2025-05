ROMA Superstrada Rimini-San Marino, tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Incontro alle 11 tra il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e il Sottosegretario Tullio Ferrante. Obiettivo: sei rotatorie al posto degli incroci con semafori

Tavolo di confronto italo-sammarinese a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla riqualificazione e la messa in sicurezza della Ss72, la superstrada Rimini-San Marino. Alle 11 previsto l'incontro tra il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e il Sottosegretario Tullio Ferrante, che lo scorso 11 aprile era stato in visita in Repubblica.

L'obiettivo è la prosecuzione delle interlocuzioni utili ad imprimere un impulso alla realizzazione del progetto che prevede la realizzazione, lungo la superstrada, di sei rotatorie, in sostituzione dei sei incroci, con l'eliminazione dei semafori e il conseguente miglioramento nella scorrevolezza della viabilità.. A tal fine Anas già dispone di 14,7 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

