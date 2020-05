RIPARTENZA Sussidi agli Italiani residenti all’estero al centro dell’incontro tra Comites San Marino e Italia Viva

Un confronto a distanza tra il Vice Presidente Comites, Alessandro Amadei e i due parlamentari di Italia Viva Marco Di Maio e Massimo Ungaro che si concentra sulle misure a sostegno degli italiani residenti all'estero nella fase di ripartenza. Sullo sfondo il decreto del Governo italiano che prevede lo stanziamento di 55 miliardi a supporto di lavoratori e imprese. “Un intervento poderoso, senza precedenti e necessario per sostenere l’economia italiana” - concordano Ungaro e Di Maio. “È evidente che dopo uno shock come quello degli ultimi mesi e che ci si augura non si protragga anche nel 2021 – proseguono - le famiglie avranno bisogno di aiuti straordinari e l'economia necessiterà di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti”. Ungaro ricorda di aver già presentato “un ordine del giorno per estendere il reddito di emergenza anche agli iscritti all’Aire che sono disoccupati e che non hanno tutele all’estero”. Provvedimento che si andrebbe a sommare – aggiunge il Comites - al Decreto Cura Italia con il quale era già stato previsto un potenziamento dell’assistenza ai cittadini italiani all’estero in situazione di difficoltà finanziaria”.

Durante l'incontro i due parlamentari hanno inoltre rivolto un appello al Governo Italiano, “affinché non si dimentichi della comunità italiana residente sul Titano, considerando tra le altre cose, “che il 33% dell’intera forza lavoro complessiva è costituita proprio da lavoratori italiani”.



