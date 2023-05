Sviluppo Sostenibile, adottato il Piano di Strategia Nazionale

Nel video, l'intervista al Segretario al Territorio, Stefano Canti

Documento corposo – oltre 160 pagine – vuole affrontare il contrasto ai cambiamenti climatici in maniera integrata e multisettoriale, cogliendo la sfida di portare crescita economica, conciliandola con la tutela dell'ambiente e la protezione sociale. Sviluppo sostenibile, declinato lungo tutte le dimensioni, non solo quelle strettamente legate al territorio: dalla cultura alla sanità, i trasporti e le telecomunicazioni, il lavoro e l'economia, la giustizia e il turismo. È lo strumento per la messa a sistema dell'attuazione dell'Agenda 2030 in un percorso deciso e di condivisione: “vogliamo rispondere – dice il Segretario al Territorio, Stefano Canti - a tutte quelle che sono le 17 SDG dell'agenda 2030 dell'ONU. Tutto quello che è stato prodotto sono delle strategie, dei progetti che dobbiamo mettere in campo nel medio lungo e breve termine. Abbiamo già messo in campo “La foresta dell'ONU” e “Il bosco che verrà”. Adesso stiamo progettando un altro intervento nella zona di Acquaviva, in occasione del prossimo evento del Comitato delle Foreste dell'Unece, che verrà a novembre. Stiamo mettendo già in campo per quanto riguarda l'agricoltura, siamo impegnati sul tema dei rifiuti”.

Obiettivi e proposte, insieme ad azioni concrete già definite, alcune a brevissimo termine, richiamate anche dalle ultime emergenze, con particolare riguardo alla gestione delle risorse idriche ed energetiche: “Siamo impegnati nell'efficientamento energetico degli edifici: il Congresso di Stato – specifica Canti - recentemente ha emesso un bando, una manifestazione di interesse internazionale, per reperire sul panorama aziende che possano venire a investire nel territorio sammarinese. Questo per non cadere più nell'aumento degli acquisti delle materie prime, per quanto riguarda l'energia. E per quanto riguarda l'aspetto dell'acqua, stiamo lavorando con una variante al piano regolatore per realizzare a San Marino un bacino imbrifero”.

