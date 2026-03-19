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Taglio delle accise anche a San Marino: benzina, gasolio e biodiesel a - 20 centesimi

Dal 20 marzo al 30 aprile 2026 si riducono le tasse sui carburanti seguendo la scelta dell'Italia. Segretario Gatti: "Misura mira a fornire un supporto immediato a famiglie e imprese"

di Silvia Pelliccioni
19 mar 2026
Taglio delle accise anche a San Marino: benzina, gasolio e biodiesel a - 20 centesimi

Taglio delle accise anche a San Marino. Il Congresso di Stato ha disposto, con Decreto – Legge 19 marzo 2026 n.39, ulteriori misure straordinarie per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti, "in particolare legati alle recenti crisi dei mercati internazionali". Diminuite temporaneamente le aliquote dell’imposta speciale sui carburanti, in allineamento con l'Italia.

"Dal 20 marzo al 30 aprile – riferisce il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti Benzina, Gasolio, Biodiesel e HVO a - 20 centesimi al litro; GPL a - 10 centesimi al chilogrammo e a – 5,5 centesimi al litro.

“La misura – precisa Gatti - mira a fornire un supporto immediato a famiglie e imprese, contribuendo a mantenere sotto controllo i costi energetici in un contesto economico instabile”. Questa norma si aggiunge all'aumento di 5 centesimi al litro nel rimborso Smac varato ieri.




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