Tajani: "Elia Rossi, un'opportunità per San Marino, nelle relazioni con l'Italia"

Dal 14 luglio Elia Rossi - segretario particolare del Segretario di Stato all’Industria Rossano Fabbri - è stato nominato commissario di Forza Italia per la provincia di Pesaro Urbino, dopo l’azzeramento dei vertici provinciali del partito. Un incarico di responsabilità e forte impegno politico che potrebbe portare Rossi a lasciare il ruolo di segretario particolare di Fabbri. Ruolo, già precedentemente al centro di critiche delle opposizioni per il fatto che Rossi è anche sindaco di Montegrimano Terme. Non è ancora stato formalizzato il nome del possibile sostituto, anche se, secondo indiscrezioni, l’incarico potrebbe essere affidato all’ex consigliere Alessandro Mancini, mentre.

Rossi potrebbe rimanere nello staff di Fabbri, come consulente. Il cambiamento potrebbe diventare effettivo con la piena ripresa dell’attività politica. Al Meeting di Rimini, intanto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di Elia Rossi come di «un’opportunità per San Marino». “Elia Rossi – osserva Tajani – che è un sindaco di una citta italiana ai confini con San Marino, secondo me può rappresentare una opportunità, per la Repubblica di San Marino: può essere un buon ponte e non c'è incompatibilità tra i due incarichi. La sua appartenenza politica in Italia non è ostativa. E' un sindaco che ha dimostrato di saper governare e ha ottimi rapporti con il Governo centrale a Roma. E questo può aiutare San Marino. Anzi, direi che San Marino ha fatto bene a scegliere Elia Rossi, come consigliere nel Governo, perché potrà veramente dare un contributo al rafforzamento delle relazioni tra Repubblica di San Marino e l'Italia”.











