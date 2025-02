Tajani scrive a Beccari "l'Italia sostiene San Marino nel suo percorso di associazione con l'Ue"

Sentiamo Luca Beccari

“Ho ricevuto una lettera del ministro italiano Tajani con il quale mi viene confermato il sostegno dell'Italia alla Repubblica di San Marino nel suo percorso di Associazione con l'Ue” La dichiarazione del Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari è la conferma di come una lettera valga più di mille parole. La nota ricevuta ieri a Palazzo Begni arriva proprio nel giorno della dura presa di posizione del Congresso, in risposta all'articolo pubblicato nella sezione on line '”Scenari” del “Sole 24 ore”, secondo il quale- un po' come avevano fatto intendere le dichiarazioni dell'ambasciatore di Andorra - era la diffidenza Italiana a fare rallentare San Marino nel suo percorso verso l'UE.

Nella lettera il ministro italiano conferma invece il sostegno dell'Italia e le ottime relazioni bilaterali “ancor di più confortato da questa nota - prosegue il Segretario - mi sento di poter respingere tutte le speculazioni e allusioni sul fatto che ci sia volontà dell'Italia, per impedire o ostacolare il percorso di associazione; l'accordo nasce proprio da una collaborazione intensa con l'Italia e sarà fondamentale anche per la valorizzazione del nostri rapporto bilaterali”.

Accorato infine l'appello all'unità “dovremmo cercare di essere più uniti, fare fronte comune a non lasciarci andare a diatribe interne. Sono percorsi complessi, con tratti talvolta più stretti - ma San Marino ha negoziato in buona fede e con la massima trasparenza con la sua controparte e siamo sicuri che arriveremo nei tempi al prossimo obiettivo: la firma.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari