Tariffe e scuola: RF richiama il Governo ad una presa di coscienza con odg e interrogazioni

Un ordine del giorno presentato in risposta ai rincari sulle utenze fissati dall'Autorità per l'Energia: Repubblica Futura punta il dito sull'atteggiamento di inerzia da parte del Governo che "nulla dice a proposito di piani di intervento a sostegno di famiglie e imprese". “I soldi – osserva Maria Katia Savoretti – si trovano solo per consulenze a destra e a manca”. Di qui, la richiesta nell'odg di inserire emendamenti appositi alla legge di bilancio per ridurre le tariffe, facoltà che in base all'articolo 9 della legge 120/2001 – ricorda RF - avrebbe il Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato; e contestualmente, si richiede anche l'audizione in Commissione Finanze dell'Autorità per l'energia. L'auspicio è di raccogliere la maggior condivisione dall'Aula.

L'attenzione resta alta sul fronte scolastico con due interrogazioni: una riguarda la gestione del plesso unificato di Murata dopo la chiusura della scuola elementare di Città, ponendo l'accento sui disservizi che l'accorpamento avrebbe causato; l'altra chiede lumi sui capitoli di spesa previsti per la pubblica istruzione, e nello specifico sulle risorse messe in campo per determinate esperienze formative e per la sostituzione delle lavagne multimediali.

Nel video l'intervista a Fabrizio Perotto, Vice Coordinatore Repubblica Futura.