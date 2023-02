Tariffe ed aumenti, Repubblica Futura: "La gente chiede risposte, urge un confronto"

"Il Governo ha qualche idea sull'Autorità per l’energia? Da quanto leggiamo pare che ormai serva a poco e serietà vorrebbe un intervento legislativo ad hoc e un riassetto della governance ". Così Repubblica Futura che, in una nota stampa, esprime preoccupazione per la “debolezza decisionale e operativa del CdA di AASS, così come la gestione del dossier tariffe”. Davanti agli aumenti il partito di opposizione si chiede se il governo abbia idea sulle politiche economiche per sostenere i consumi e l’economia nazionale, "non c’è solo il DES, Amazon o il COT che da i numeri”. RF lancia “ l’ennesimo appello di disponibilità per un confronto e per proposte concrete. La gente chiede risposte che il governo continua a non dare”.