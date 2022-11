BOLLETTE Tariffe: l'Autorità per l'energia vuole deliberare prima del 14 novembre In mattinata l'incontro con i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Marco Gatti. Alla borsa di Amsterdam prezzo del gas ai minimi da metà giugno

In questa fase il dossier tariffe è l'argomento principale a livello politico e sociale. I sammarinesi attendono di sapere a quanto ammonteranno gli aumenti delle prossime bollette che presumibilmente riceveranno a gennaio. Gli incontri si susseguono. In mattinata i Segretari di Stato Lonfernini e Gatti hanno ricevuto l'Autorità per l'Energia: “L'Autorità – dichiara il Segretario di Stato Lonfernini – ha tempo fino al 14 novembre. Ci ha già espresso la volontà di deliberare in tempi più rapidi. C'è l'intenzione di arrivare ad un rapporto il più equilibrato possibile tra le esigenze dello Stato, dei cittadini e delle imprese, per affrontare nella reciproca solidarietà questo mare in tempesta delle politiche energetiche”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: