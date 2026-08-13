PROVVEDIMENTI Tariffe sociali e Internet: sostegno alle famiglie sammarinesi Le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l'Industria spiegano le nuove misure che vengono potenziate rispetto all'anno scorso

Le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l'Industria rafforzano il sostegno alle famiglie sammarinesi più bisognose, confermando le tariffe sociali anche quest'anno, ed anzi potenziandole. I provvedimenti sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa dai Segretari di Stato Bevitori e Fabbri. Inoltre, sempre grazie alla collaborazione dell'Azienda dei Servizi e degli operatori concessionari di telecomunicazioni, arriva un ulteriore pacchetto di agevolazioni per la connettività Internet sulla rete pubblica in fibra ottica. A disposizione delle famiglie aventi diritto, vi saranno abbonamenti di accesso a internet per un anno. Secondo il presidente dell'Aass Renzo Giardi, sono investimenti necessari, che incidono direttamente sulle tasche dei cittadini, ed è uno degli obiettivi che l'Azienda persegue, quello di dare servizi a prezzi agevolati.

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