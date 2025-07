CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Tariffe sociali per le bollette: elevato a 9.000 euro pro-capite il reddito per l'accesso Le opposizioni tornano a sollecitare la rapida introduzione dell'Icee. Dml insiste sul referendum prima della firma dell'Accordo con l'Ue

In apertura di seduta prevista la procedura d'urgenza per il recepimento del regolamento Ue contro la deforestazione, richiesto in particolare dall'Anis, al fine di garantire la continuità delle relazioni commerciali, di import-export, con il mercato europeo, delle aziende che operano nel settore del legno e altri settori specifici, come la soia, il caffè, l'olio di palma e la gomma.

Nella seduta serale di ieri, intanto, l’aula ha ratificato due decreti delegati. Il primo innalza a 9.000 euro il limite di reddito pro capite per accedere alle tariffe agevolate su bollette di acqua, luce e gas. Non sono mancate critiche dalle opposizioni, che hanno evidenziato l’assenza dell’Icee – l'indicatore che tiene conto anche del patrimonio – per una più equa distribuzione delle agevolazioni.

Approvato a maggioranza anche l'emendamento del Governo che autorizza la costituzione di una società di diritto privato per acquisire partecipazioni in aziende che producono energia da fonti rinnovabili, anche al di fuori del territorio sammarinese. Ratificato anche il decreto per l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e rivalutazione dei trattamenti pensionistici nel regime contributivo.

Sull'Accordo di Associazione con l’Unione Europea, tema centrale del dibattito generale di apertura della sessione, approvato ieri un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche, ad eccezione di Domani Motus Liberi che ha presentato un proprio testo, poi respinto.

“Ci è stato proposto – dichiara Mirko Dolcini, Dml – un ordine del giorno in cui mancavano alcuni punti, già presentati in passato, per noi essenziali. E cioè: l'effettivo coinvolgimento della popolazione; lo studio dell'impatto socio-economico-finanziario; un tavolo di sviluppo economico. Noi non abbiamo mai detto che siamo contro l'Accordo di Associazione, ma siamo anche per un referendum che dovrebbe essere fatto necessariamente prima della firma, perché altrimenti – in caso vincesse il 'no' - sarebbe devastante per gli investimenti già effettuati nel frattempo”.



