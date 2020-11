TERRITORIO Tavolo di lavoro tra Segreteria di Stato e UGRAA per la riforma della legge sull'agricoltura

Tavolo di lavoro tra Segreteria di Stato e UGRAA per la riforma della legge sull'agricoltura.

Segreteria di Stato per il Territorio al lavoro insieme all'UGRAA per la stesura di una nuova legge per il settore agricolo. Già definiti nei primi incontri alcuni degli obiettivi della riforma. Tra questi: la sburocratizzazione, il riordino delle funzioni amministrative, la tutela ambientale e la difesa idrogeologica del territorio, le filiere di nicchia e i marchi di origine, gli incentivi per progetti imprenditoriali innovativi e promossi dai giovani.

Punta alla massima condivisione il Segretario di Stato Stefano Canti: “L’obiettivo – afferma - è trasformare un modo tradizionale di governo dell’agricoltura e del territorio in qualcosa di diverso, tramite regolamentazione specifica degli aiuti ai produttori con obiettivi chiari e misurabili, alla luce delle nuove esigenze della collettività”.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Territorio

