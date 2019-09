Tavolo istituzionale fissato per martedì 24 settembre

Come emerso ieri in Ufficio di Presidenza lunedì prossimo i Capitani Reggenti firmeranno il decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale. Da quel momento dovranno trascorrere almeno 60 giorni per le elezioni ma secondo indiscrezioni le date più probabili sono il 1° dicembre o, al più tardi il 15. Sono state intanto diramate le convocazioni per la riunione organizzativa del tavolo istituzionale fissata per martedì 24 settembre alle 16.30 a Palazzo Begni. Sono state invitate tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. “Le parti sociali – chiarisce Giuseppe Morganti di SSD – saranno invitate dalla prima vera riunione operativa”.